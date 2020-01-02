英國駿懋銀行集團（Lloyds Banking Group）周三（1日）傳出網路銀行系統出現故障，導致旗下駿懋銀行、哈里法克斯銀行（Halifax）與蘇格蘭銀行客戶數小時無法使用線上帳戶。

該公司客戶周三上社群平台抱怨，他們一早便無法透過APP或網站使用線上帳戶，而當天適逢元旦假期，所有實體分行都沒有營業。駿懋銀行集團在幾個小時後解決此問題，同時向受影響的客戶致歉。

事實上，英國銀行業線上服務發生故障機率不低，監管單位上個月還促請各銀行盡快解決此問題。

(工商 )