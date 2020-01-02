德國之翼工會決定不延長罷工 09:302020/01/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國漢莎航空旗下廉航-德國之翼航空（Germanwings）空服員工會1日表示，在周一至周三展開罷工、數百個航班遭取消後，他們決定暫時不延長罷工行動。 獨立空服員工會（Ufo）發言人表示，他們將在周日與公司再次進行協商。雙方先前在薪資、退休金與工作條件等議題談不攏，導致勞資談判破裂。 Ufo工會去年11月時也曾發起兩天罷工行動，當時影響約18萬名旅客，導致公司損失2千萬歐元。 (工商 ) #罷工 #工會 #德國 #公司 #工行 也許您會感興趣 推薦閱讀 德國之翼本周一到周三 按計劃罷工 21:562019/12/29 財經 法政府與工會隔空互罵 交通停擺僵局沒解決 12:192019/12/30 國際 葡萄牙里斯本機場上周末罷工 20:122019/12/30 財經 演藝工會理事長康凱挺韓國瑜！痛罵蔡英文「毀滅台灣人」 20:452019/12/30 娛樂 韓辦回應德國在台協會：是否受特殊壓力 20:582019/12/30 政治 台中果菜公司新任董事長 由前市議員莊乃慧接任 18:022019/12/31 生活 工會：上看5個月 台塑四寶年終 1／7揭曉 04:102020/01/01 財經要聞 馬克宏新年演說強調年改勢在必行 促工會妥協 13:352020/01/01 國際 無懼罷工 馬克宏矢言貫徹年金改革 21:282020/01/01 財經 馬克宏拒妥協 矢言貫徹年改 04:102020/01/02 全球財經 國際熱門新聞 電影情節！日產前董座神秘大逃亡 暗助高人曝光 - 國際 回敬大使館遇襲 美出動阿帕契、中東增兵 - 國際 顛覆觀念 小孩喝全脂牛奶不易肥胖 - 健康 悚！野火燒上消防車畫面曝 澳洲厄運還沒完 - 時事 慘！德國動物園猿猴館除夕夜付之一炬，所有動物無一倖免 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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