德國漢莎航空旗下廉航-德國之翼航空（Germanwings）空服員工會1日表示，在周一至周三展開罷工、數百個航班遭取消後，他們決定暫時不延長罷工行動。

獨立空服員工會（Ufo）發言人表示，他們將在周日與公司再次進行協商。雙方先前在薪資、退休金與工作條件等議題談不攏，導致勞資談判破裂。

Ufo工會去年11月時也曾發起兩天罷工行動，當時影響約18萬名旅客，導致公司損失2千萬歐元。

(工商 )