印度股市在今年首個交易日收紅，原因在於該國政府為了提振低迷經濟宣布重大基建計畫，未來五年內將砸下100兆盧比（約1.4兆美元）建設道路與機場等設施，帶動基建類股走高推升大盤。孟買Sensex指數1日上漲0.13％，收41,306.02點。Nifty 50指數揚升0.12％至12,182.5點。

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