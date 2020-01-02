基建股走高 印度股市1日收紅 08:452020/01/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印度股市在今年首個交易日收紅，原因在於該國政府為了提振低迷經濟宣布重大基建計畫，未來五年內將砸下100兆盧比（約1.4兆美元）建設道路與機場等設施，帶動基建類股走高推升大盤。孟買Sensex指數1日上漲0.13％，收41,306.02點。Nifty 50指數揚升0.12％至12,182.5點。 (工商 ) #基建 #12 #指數 #印度 #股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台前瞻＋陸基建 水泥業 2020擁雙成長動能 04:092019/12/29 財經要聞 陸今年基建項目額度累計超1.5兆人幣 明年建設投資將加速 14:162019/12/30 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 16:332019/12/30 財經 北富銀發揮社召力 善款逾198萬元助弱勢學童與顱顏患童兒童 17:102019/12/30 財經 台南耶誕跨年活動效益高 預計創造3億商機 20:262019/12/30 生活 點數價值年底將歸零 OPEN POINT兌點最划算方式在這 20:412019/12/30 財經 《日股》日股封關，明年1月6日開市 09:432019/12/31 財經 《盤後解析》2019封關日收黑，12月漲逾500點 14:492019/12/31 財經 元富投顧：2020 Q1台股上看12,350點 15:132019/12/31 財經 2020拚產1億支手機 04:102020/01/02 全球財經 財經熱門新聞 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 即時 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 從光阻劑到7奈米大爆發 台積電靠利器驚艷市場 - 財經 楊應超預測2020年 看好蘋概3王 留意4黑天鵝 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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