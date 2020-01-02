大陸官媒新華社美東時間1日紐約報導，一段時間以來，美國政府收緊簽證政策，大陸赴美學生和學者簽證受阻的情況屢有發生。美國政府的政策遭到陸美各界人士批評。與此同時，業內人士建議有意赴美留學的大陸學子做好「兩手準備」。

報導稱，美國智庫移民政策研究所近日公布，2018財年美國有關機構簽發的留學簽證總數為78.1萬個，占全部非移民簽證的10％，與3年前相比下降了兩成多。相較於2015財年，2018財年大陸學生獲得的留學簽證數量下降了54％。

另外，根據美國國際教育協會發布的《美國門戶開放報告》，2018-2019學年，大陸在美留學生總數為37萬人，占美國國際學生總數的33.7％，大陸連續第10年成為美國最大的留學生來源國。不過，2018-2019學年大陸留學生人數的增長率跌至1.7％，為10年來最低。

2019年從美國佩斯大學畢業的楊瀾說，根據他的經歷和體會，大陸學生辦理赴美留學簽證的周期變長了，讓準備赴美留學的同學及其家長都擔心，形勢對大陸留學生不利。

來自重慶的美國哥倫比亞大學職業教育學院「招生大使」丁迷拉雯在談到大陸在美留學生增長率放緩時說，美國大學總體上還是非常歡迎大陸學生的，但是這兩年出現了一些特殊情況。由於美國政府政策的原因，一些處於碩士或博士階段的學生拿不到簽證，尤其是高精尖專業的學生最受影響，這給大家心裡蒙上了一層陰影。

留學生求職學習平台offerbang.io創始人鄒魯秦對此深有同感。她結合自己的求學生涯和在紐約金融界的從業經歷說，辦理美國簽證時可能遇到的問題和目前的輿論氛圍，讓一些人覺得不如回國發展。

報導指出，在美大陸留學生人數年度增幅觸底的同時，2018-2019學年美國國際學生新入學人數連續第3年下滑。雖然在美國際學生人數連續第4年超過100萬，但增幅放緩，僅為0.05％，是10年來最低。

美國高教官員日前受訪時表示，造成這種狀況的原因主要有4：簽證流程變長、拒簽人數增多，美國社會和政治環境惡化，學費昂貴，以及越來越多國際學生選擇去其他國家留學。

丁迷拉雯建議，有意赴美留學的大陸學生應做好「兩手準備」，一是在選擇留學專業之前做好調研，盡可能避免出現因專業原因拿不到簽證的情況；二是在大陸國內選擇好適合自己的發展平台，做到「去留兩從容」。

報導表示，針對大陸赴美留學生增長率放緩，大陸外交部發言人耿爽在一次例行記者會上表示，這充分說明，美方一段時間以來採取的一些政策明顯地影響了美國的形象和聲譽，阻礙了美方與外界的溝通與往來，也損害了美方自身的利益。

(中時 )