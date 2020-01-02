元旦前夕，新加坡高、低硫油價差已經破300美元，高達369美元，鹿特丹價差也有299美元，面對限硫令，散裝船運市場因為多數船隻都是做長約出租，裝不裝脫硫器主要看租家意願，目前裕民（2606）安排7艘船安裝，船隊規模最大的慧洋-KY（2637）僅有3艘確定進廠安裝，台航（2617）2艘，全球散裝船運業者安裝比例僅約一成。

裕民指出，短租的船隻，如果是低船齡的海岬型船，就會考慮在租約到期時進廠安裝，目前公司有4艘20餘萬噸的大海岬型船，已陸續安排進廠安裝，該型船全速航行時每日用油約60噸，目前都是減速航行，每日用油約40噸，與萬箱級貨櫃船每日用油上百噸有很大差距。

裕民另有兩艘今年6月與9月將分別交船的32.5萬載重噸的超大型礦砂船（VLOC），都會裝上脫硫器，另有一艘卡爾薩姆型船則已完成安裝。

裕民內部估計，2020年全年高、低硫油價差在200至300美元之間，不過2019年12月31日的封關價，高硫油是366美元，低硫油734美元，價差高達368美元，鹿特丹高硫油288美元，低硫油587美元，價差299美元。

裕民透露，也有租家很重視環保，不願意安裝脫硫器讓脫出的硫排到大海，選擇直接用低硫油。長期來看，將來脫硫器有可能被禁止，但因現在已經准許業者安裝，估計五年內不會有禁令。

(工商 )