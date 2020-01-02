台大教授蘇宏達在臉書自爆，因批評政府卻被依違反社會秩序維護法查水表，前總統馬英九指出社維法就可如此，《反滲透法》將會更嚴重，台北市長柯文哲也說「法沒問題，但人介入導致變質」。蔡英文總統2日表示，把個案拿來跟《反滲透法》牽拖是一個不負責任的講法，用過去威權的心態解讀並不適當。

蔡總統表示，相關司法調查機關都已出來說明，相信是按照法律要求跟既有程序辦理，關於個案她不便評論。

蔡總統反批，拿來跟《反滲透法》牽拖是一個不負責任的講法，《反滲透法》的要件很嚴謹，是必須接受中國委託與指示等，而社維法在人民的生活理念及相關案件裡，相信不會受到中國的委託與指示，台灣是民主社會，法治性格愈來愈強，民主法治社會必須有套機制，以免受到侵害。

蔡總統說，相信執法機關本於民主法治原則進行相關法律執行，「主要的政治人物，對於要保護台灣民主，防止中國滲透的重大法律，用過去威權的心態解讀並不適當，要記住現在是民主法治社會！」

(中時 )