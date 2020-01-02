先前傳出腦溢血住院的前NBA總裁史騰，2日凌晨突然傳出過世消息，享年77歲，不少傳奇與現役球星隨即發文悼念，湖人「小皇帝」詹姆斯表示，「我永遠不會忘記你在台上喊出我的名字，然後我跟你握手的一刻，我的美夢成真了！」

史騰從1966年開始從事NBA相關工作，一開始出任法律顧問，1984年2月1日正式接替歐布萊恩成為NBA總裁，最後在2014年1月31日卸任交接給現任總裁席爾佛，同年隨即入選籃球名人堂，更於2016年入選國際籃總名人堂。

根據《ESPN》報導，在史騰1984年接任總裁，聯盟收入大約每年1.65億美元，球員平均年薪29萬美元，直到2014年他宣告退休時，聯盟每年平均收入已經增加到55億美元，球員平均年薪也漲到570萬美元，可見他的貢獻有多卓越。

「感謝您為美妙籃球運動做出的貢獻，它改變了太多年輕人與球員命運，更重要的是您讓我們比賽全球化的願景，這是您才能實現的遠見，」詹姆斯說，「讓我們比賽成為全世界最偉大的運動，能跟您建立私交是我的榮幸，安息吧！」

(中時 )