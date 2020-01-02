苗栗縣民進黨立委候選人羅貴星2日一早就在三義市場路口拜票。〔謝明俊攝〕

苗栗縣國民黨立委候選人陳超明2日一早也現身三義，親自率隊徒步沿街拉票。〔謝明俊攝〕

苗栗縣國民黨立委候選人陳超明2日一早也現身三義，親自率隊徒步沿街拉票，後方即是羅貴星陣營。〔謝明俊攝〕

民進黨2日一早發動全國立委立委候選人街頭拜票，苗栗縣第1選區民進黨候選人羅貴星一早就在老家三義市場路口拜票，對手國民黨候選人陳超明也現身率隊徒步沿街拉票，並且巧合地行經羅貴星站台拜票的路口，雙方人馬並無任何交手，但已讓平靜的慢城一早就瀰漫著選戰短兵相接的熱烈氣氛。

民進黨在2日發動全國立委候選人同步站上街頭拜票，總統、副總統候選人蔡英文、賴清德也分別在北市、新北市率雙北立委候選人集結街頭大拜票。

2日一早，出身三義的民進黨立委候選人羅貴星就現身三義菜市場的路口，向到菜市場買菜民眾以及經過的車輛拜票，羅貴星戴著印有2號字樣的選戰大手，站在肥皂箱上向來往民眾拜，前立委杜文卿也陪同在旁全力拉票。

同選區對手國民黨立委候選人陳超明，也刻意安排今天一早到三義街頭率隊徒步沿街拉票，包括三義鄉前任鄉長徐文達及現任鄉長呂明忠、縣議員黃芳椿以及三義鄉婦女會幹部都全程陪同助勢。上午8時，陳超明拜票隊伍巧合地經過羅貴星拜票的路口，雙方人馬短暫地出現短兵相接，但很有風度地擦身而過，並無任何言語、行動交鋒，但背後隱藏的選戰火花，一時燒亮慢城寧靜的清晨。

苗栗縣民進黨立委候選人羅貴星三義市場路口拜票

(中時 )