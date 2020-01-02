畢業證書 蔡：不做無謂文章 09:052020/01/02 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副總統候選人張善政的「美國康乃爾大學土木與環境工程學博士」、「美國史丹佛大學土木與環境工程學碩士」畢業證書引起話題，蔡英文總統2日受訪表示，時間久了很多東西要再找出來確實有困難，「我的論文沒問題，學位也是真的啦！」呼籲別再做文章。 媒體詢問，張善政畢業證書在選舉公報中登記在經歷欄，蔡總統表示，時間久了，很多東西就是要再找出來，確實有困難，「這個…好啦，我只能對我自己事情講清楚啦！」強調自己的論文沒問題，學位也是真的啦，不要在這事情上做無謂的文章。 (中時 ) #畢業 #論文 #大學 #事情 #畢業證書 也許您會感興趣 推薦閱讀 預約未來員工 金融業搶進校園 04:102019/12/30 金融．稅務 教團批國立大學師師相護 04:102019/12/30 地方新聞 中原大學註冊率、就學穩定率榮獲雙料第一 12:552019/12/30 生活 韓國瑜批特定媒體 侯友宜：每個人面對事情態度不一 12:572019/12/30 政治 論文一魚多吃 違反學術倫理 01:272019/12/31 政治要聞 律師質疑 小英拿不出真論文、真畢業證書 01:272019/12/31 政治要聞 韓2009年罷免論文遭起底 王淺秋：至少可查到論文 13:112019/12/31 政治 牛津博士徐永泰抨擊 蔡論文擦脂抹粉 卸妝恐更驚悚 04:102020/01/01 政治要聞 林環牆強調 論文門若在歐美 總統早就下台 04:102020/01/01 政治要聞 選舉公報沒博士學歷？張善政一張圖回應了！ 07:492020/01/02 政治 政治熱門新聞 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 黑鷹失事》總長等眾將官為何同機？原因曝光！ - 政治 最新》黑鷹驚傳失事 參謀總長沈一鳴等3人仍失聯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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