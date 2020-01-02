國民黨副總統候選人張善政的「美國康乃爾大學土木與環境工程學博士」、「美國史丹佛大學土木與環境工程學碩士」畢業證書引起話題，蔡英文總統2日受訪表示，時間久了很多東西要再找出來確實有困難，「我的論文沒問題，學位也是真的啦！」呼籲別再做文章。

媒體詢問，張善政畢業證書在選舉公報中登記在經歷欄，蔡總統表示，時間久了，很多東西就是要再找出來，確實有困難，「這個…好啦，我只能對我自己事情講清楚啦！」強調自己的論文沒問題，學位也是真的啦，不要在這事情上做無謂的文章。

(中時 )