國民黨總統韓國瑜因為受邀上《博恩夜夜秀》而再度在網路上引爆聲量，在年輕人間引起話題，且該集影片也一舉衝出超過500萬的超高收看數；昨晚《博恩》又發出新影片，竟在台上公開穿上「H戰袍」，更公開呼籲：票投2號！

影片中，副主持人賀瓏與主持人博恩在台上討論秀中各單元的觀眾支持度，而「賀瓏小夜秀」則在榜中高居第一，主持人博恩的單元卻位於倒數第二，僅贏過單元只播映過一次的喬瑟夫，喬瑟夫也在台上學起台北市長柯文哲，抓頭嘲諷表示「能輸給博恩也是不容易」，引來全場觀眾大笑。而下一秒，喬瑟夫竟穿上《博恩》自製的「2號H戰袍」，高呼「賀瓏凍蒜！」

原來是因為第四季的《博恩》中，主持人博恩即將將卸下主持棒，1月4日的錄影中將進行下一季的主持票選，副主持人賀瓏將以「2號」參加競選，當場也有許多工作人員穿上「賀瓏H戰袍」上台助選，賀瓏呼籲4日將進場的觀眾，唯一票投2號！支持庶民賀瓏、下架曾博恩！

【博恩夜夜秀】賀瓏小夜秀—各大單元滿意度大公開

(中時電子報)