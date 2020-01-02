國民黨總統候選人韓國瑜，因親民形象、草根作風，擁有大批「韓粉」，外界卻普遍認為其支持者年齡較長，不若總統蔡英文深得年輕族群喜愛。23歲網友發文，表示自己挺韓非常非朝驕傲，怒嗆「誰說支持韓市長沒有年輕人？」有「北漂最美主持人」之稱的李明璇，以及高雄立委參選人黃韻涵，兩大美女現身會場超吸睛。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「1090101大家新年快樂！誰說支持韓市長沒有年輕人？當我不是人嗎？我23歲我挺韓，我非常非常驕傲！韓市長加油！不對，是韓總統！韓總統加油！中華民國萬歲！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2300個讚、破百則留言與數十次分享；更有不少人將目光，聚焦李明璇與黃韻涵兩大美女身上。

網友紛紛回應：「年輕人真棒！」「看到現場有很多年輕人手拿國旗揮舞著真的讓人感到很感動」、「年輕人加油」、「24歲我挺韓還算年輕嗎？」「愛國絕對是世上最潮的事之一！反而那些被網軍刻意扭曲的訊息給牽著鼻子走，才是羞恥的……」「很多年輕人挺韓，而且越來越多！」

網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)