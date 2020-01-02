新研究顯示 孩子喝全脂牛奶反而不容易肥胖

一項顛覆舊思維的新研究結果顯示，喝全脂牛奶的孩子比較不容易肥胖。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，研究人員分析了7個國家的28項研究，對象共涵蓋了20,897名1至18歲之間的健康孩子。而從中獲得的結論是：與喝低脂牛奶的孩子相比，那些喝全脂牛奶的孩子有40％的機率能降低超重或肥胖的風險。

研究結果發表在《美國臨床營養學期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition）上。北美多數孩童每天都喝牛奶，而官方建議，年齡超過兩歲的孩子應該喝脂肪含量0.1％－2％的牛奶，以降低肥胖風險。

例如，美國2015－2020年的飲食指南建議，兩歲以上的人該攝取脫脂或低脂乳製品。研究質疑了這立場，並指出，國際指導方針建議孩子喝低脂牛奶，可能無法降低肥胖的風險。

主導研究的加拿大多倫多聖麥可醫院（St. Michael's Hospital）小兒科醫師馬奎爾（Jonathon Maguire）說，聽從目前建議，從兩歲起改喝低脂牛奶的孩子，並不會比那些喝全脂牛奶的孩子瘦。

世界衛生組織（WHO）說，兒童肥胖是21世紀最重大的公共衛生挑戰之一。一篇發表在《營養學和飲食營養學期刊》（the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics）上的研究指出，優格，寶寶零食和果汁是嬰幼兒攝取糖分的首要來源。

(中時電子報)