新研究顯示 孩子喝全脂牛奶反而不容易肥胖

一項顛覆舊思維的新研究結果顯示,喝全脂牛奶的孩子比較不容易肥胖。

據《新聞周刊》(Newsweek)報導,研究人員分析了7個國家的28項研究,對象共涵蓋了20,897名1至18歲之間的健康孩子。而從中獲得的結論是:與喝低脂牛奶的孩子相比,那些喝全脂牛奶的孩子有40%的機率能降低超重或肥胖的風險。

研究結果發表在《美國臨床營養學期刊》(The American Journal of Clinical Nutrition)上。北美多數孩童每天都喝牛奶,而官方建議,年齡超過兩歲的孩子應該喝脂肪含量0.1%-2%的牛奶,以降低肥胖風險。

例如,美國2015-2020年的飲食指南建議,兩歲以上的人該攝取脫脂或低脂乳製品。研究質疑了這立場,並指出,國際指導方針建議孩子喝低脂牛奶,可能無法降低肥胖的風險。

主導研究的加拿大多倫多聖麥可醫院(St. Michael's Hospital)小兒科醫師馬奎爾(Jonathon Maguire)說,聽從目前建議,從兩歲起改喝低脂牛奶的孩子,並不會比那些喝全脂牛奶的孩子瘦。

世界衛生組織(WHO)說,兒童肥胖是21世紀最重大的公共衛生挑戰之一。一篇發表在《營養學和飲食營養學期刊》(the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)上的研究指出,優格,寶寶零食和果汁是嬰幼兒攝取糖分的首要來源。

(中時電子報)