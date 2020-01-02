中美即將簽署第一階段貿易協議，讓市場氣氛持續樂觀。台股2日新年第一個交易日開紅盤，加權指數開在12,026.5點，上漲29.36點，權王台積電（2330）開在332.5元，也上漲1.5元，大型權值股紛紛向上，加權指數持續向上攀升，早盤漲點已逾70點。

台積電2019年股價大漲105.5元，市值突破8.5兆元，但近期股價走勢卻呈現壓抑，2日股價新春好采頭，股價重新展開漲勢。

群益期貨副總經理范振鴻指出，台積電基本面強勁，2019成了推升加權指數最重要的關鍵力量，台積電經常成為媒體的頭條新聞，多頭藉由台積電推升指數的企圖心明顯，不過，有時候適得其反，利多不漲，變成反指標。

范振鴻認為，台積電近期股價表現，顯得師老兵疲、利多不漲，其他的台股關鍵指標股，也有利多不漲，面臨籌碼的調整壓力，但仍有產業個股喊得動，例如股價相對落後的被動元件族群，整體而言，雖然近期台股面臨籌碼面的調整，使得台股震盪盤整，但中期多頭走勢未變。

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(工商 )