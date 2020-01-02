消息人士透露，空中巴士（Airbus）在2019年共交付863架飛機，表現優於預期，更是自2011年起首度超越美國波音公司，晉升成為全球最大的飛機製造商。

在波音737 MAX確定得停飛到2020年後，這兩大飛機製造商之間地位的反轉早在預料之中，但空巴打破產業記錄的交機量，仍進一步突顯出波音要收復市場地位的距離。

空巴迫於自身問題在2019年10月將全年交機目標下修了2～3%，為860架。不過該公司在新年除夕仍加緊趕工，在終點線前奮力一衝，交出全年交付863架飛機的好成績，較2018年的800架成長7.9%，也超越原先設定的目標。

空巴對此表示不予置評，因相關數據仍待審核才能確認和公布。

2019年1～11月波音僅交付345架飛機，與2018年同期間的交機量704架相比，連一半都不到。2018年波音全年交機量為806架。

(時報資訊)