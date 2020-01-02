選戰倒數9天，前行政院長游錫堃2日上午7時在台北橋下站街頭，輔選新北市第三選區立委候選人余天。面對台北市長柯文哲元旦召開記者會，指抓到「卡神」楊蕙如鑽法律漏洞，一個案子可以向市府申請錢，也向中央申請，是否擔心影響民進黨選情？游錫堃回應，若楊蕙如沒有違法，可藉機還她清白，有違法就應該要移送。

游錫堃表示，台灣是法治社會，法律之前人人平等，任何人只要有違法就應該要依法追究責任，如果她沒有違法，移送也可藉機會查清楚還她清白，台灣法治非常公平的，像這樣的事情應該對選舉影響不大，有違法就應該要移送。

元旦國民黨候選人把握升旗場合齊砲轟《反滲透法》，游錫堃回應，中國政府對《反滲透法》反應很激烈，台灣有些人很奇怪，配合中國政府的節拍，讓他很不解，有人說過去的選舉是「藍綠」競爭，現在變得像是「紅綠」競爭，中國認為台灣通過反滲透法是製造兩岸對立，但如果不滲透就不會製造對立，製造對立才會有反滲透法。

游錫堃細數澳洲、英國、美國等也都有設置類似反滲透法的法律，指反滲透法雖然可能影響民進黨，及影響到一些票源，但是基於國家安全考量，他認為反滲透法有其必要。

(中時 )