綠營候選人李昆澤早上7點30分，在大順路與九如路口出席民進黨全國立委候選人路口拜票活動。(洪浩軒攝)

大選進入倒數階段，高雄市第五選區立委候選人戰況相當激烈，2日是2020年開工日，藍綠候選人一大早就開始拜票行程，雙方團隊各自奔波，站出來讓更多民眾看到他們平時的努力，爭取更多選票，為10天後的選戰做最後衝刺。

國民黨候選人黃柏霖，早上7點就在高雄市民族路與天祥路的路口拜票，正值上班時間，經過路口的車輛絡繹不絕，黃柏霖不厭其煩的揮手鞠躬致意，許多汽機車駕駛看到他努力勤奮地拜票，也都會點頭或伸手「按讚」回應，甚至還會還會搖下窗戶大喊「謝謝黃柏霖」、「黃柏霖加油」讓他備感溫馨。

黃柏霖表示，這是他是第64場站在路口拜票，站在這邊其實只是過程，他相信不會因為站在這邊揮手、鞠躬就會多幾張選票，但會讓更多人認識他，知道黃柏霖有出來選，當大家回去搜尋「科丁立委－黃柏霖」就會知道他是真正有在做事的候選人。

綠營候選人李昆澤則是早上7點30分，在大順路與九如路口出席民進黨全國立委候選人路口拜票活動，他與高雄第六選區立委候選人趙天麟及不分區立委候選人管碧玲同台拜票，以視訊連線的方式，與高雄及全國各選區的立委同步拜票並互相加油打氣。

(中時 )