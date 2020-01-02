未來數月，美國首席大法官羅伯茲將在總統川普任內一場大戲中扮演要角，他預定主持參議院彈劾審判，他領導的最高法院也將對川普企圖維持財務紀錄不公開引發的爭議做出裁定。

路透社報導，即將展開的參議院彈劾審判將聚焦於川普要求烏克蘭調查民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）的濫權指控。拜登是今年11月總統大選的競爭者之一。

以民主黨居多數的聯邦眾議院已於去年12月18日通過指控川普濫用職權及妨害國會調查的兩項彈劾條文，接下來還須由聯邦參議院審理，才能確定川普是否去職。一般認為川普下台的可能性很小，因為參議院目前由他所領導的共和黨居多數。

64歲的羅伯茲（John Roberts）通常給人矜持、溫和印象，他將擔任參議院彈劾審判主持人這個以象徵性居多的角色，隨同參議員進行關鍵表決。

羅伯茲在去年12月31日的年末文稿中，隱晦提到他與川普過去曾有的意見分歧，他說獨立法官是「國家團結穩定的關鍵根源」，呼籲其他法官以無所畏懼、不偏頗的審判體現自己的職責，藉此提升大眾的信心和信任。

川普曾數度批評聯邦法院及阻礙他推行政策的法官，而一些民主黨籍國會議員暗指在最高法院居多數的保守派法官與其說是詮釋法律，更大程度上是受政治驅使。

在美國最高法院，除了首席大法官外，還有8名大法官。一般認為，9人中有5人傾向保守陣營。

羅伯茲還在文稿中提醒大眾小心網路及社群媒體大肆散布的假新聞，這也是川普使用自己的推特（Twitter）帳號轉發缺乏根據的謠言時面臨的指責。

最高法院與美國國會大廈僅一路之隔，在院內的大理石紋走廊裡，在電視台攝影機窺探不到的地方，才是羅伯茲發揮真正影響力的所在。眾人皆知他對待重要案件的態度謹慎，9名大法官將在今年6月底前決定川普的財務紀錄是否應向民主黨居多數的國會委員會及紐約檢察官揭示，而羅伯茲握有其中一票。

這些案件攸關國會及地方檢察官調查在任總統的權力，最高法院對這些案件做出的裁決將成為判例，不僅影響川普，也影響未來的美國總統。

(中央社)