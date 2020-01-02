告別2019年，財信傳媒董事長謝金河表示，去年其實是大好年，全球金融市場開低走高，不過2020年可能會是個大起大落、很刺激的一年，要嚴防開高走低。

謝金河在臉書發文指出，美中貿易戰貫穿2019年，大家都非常悲觀，例如，蘋果股價在元月3日跌至142美元，但誰也沒有想到，蘋果最後會漲到293.97美元，全年最大漲幅高達107%，市值直逼1.3兆美元。

他說，2019年是開低走高的一年，金融商品幾乎全面上揚，股市、債市是大多頭，全球ETF漲幅更驚人，連黃金都上漲19%，寫下10年最大漲幅。但是當2019年全球金融市場豔陽高照，2020年就得提防開高走低，這是2020年必須注意的變數。

盤點2019年金融市場表現，謝金河指出，全球股市只有馬來西亞和上海B股下跌，而全球股市表現最好的是費城半導體指數，全年大漲59.66%，第二名是希臘股市，全年上漲49.46%，美中貿易戰兩個主角表現可圈可點，美國道瓊工業指數上漲22.01%，大陸上證上漲22.3%。

雖有英國脫歐的變數，但歐洲股市卻在2019年拉出巨大漲幅，除了希臘外，俄羅斯股市全年大漲44.93%、義大利上揚28.28%、德國漲25.48%、法國26.5%、瑞士25.95%，其他歐洲小國也都有出色表現。

至於大家關心的台股，全年漲幅高達23%，超越了南韓的7.67%、香港的9.07%，以及新加坡的5.02%。台灣在2019年的表現，不論是在GDP成長率或出口表現、股市漲幅，都在四小龍領先。值得一提的是，新台幣在下半年升值高居亞洲貨幣之冠，新台幣在2019年升值2.1%，對台灣來說，這是股匯雙漲了大好年。

謝金河也指出，2019年台股前10大市值企業，以聯發科表現最出色，而台積電全年大漲53%，是拉升台股最大功臣，其次是大立光和鴻海。另外，台股500元以上高價股愈來愈多，且漲勢凌厲，像漲到700元以上的和泰車全年大漲167.3%，玉晶光大漲217.3%，電源管理晶片矽力大漲109.7%，精測也大漲98%，有競爭力的企業股價愈漲愈高。他提醒，看看2019年我們走過的資本市場，2020年可能會是一個大起大落，很刺激也充滿挑戰的年分！

(中時電子報)