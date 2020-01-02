國民黨副總統候選人張善政的美國博士學位被放在選舉公報的經歷欄，引發討論。張善政今天表示，他的「美國康乃爾大學土木工程博士」學位被放在選舉公報的「經歷」欄而非「學歷」欄，是因趕不上將畢業證書送抵外館認證，並秀出畢業證書。並強調他的博論文在網路都能公開搜尋到。

張善政今(1月2日)在臉書發文，公開回應網友質疑，網友問他「提出博士證書之後：你可以證明我你博士論文嗎？」。張大方表示，「可以，他請好奇地網友直接谷歌(google) Cornell University Library，進入後把搜尋範圍限定 Cornell University Library（不然會搜尋到校外去），內容類型設定為「論文/學位論文」，用我的英文姓名 San-Cheng Chang搜尋，就可以得到搜尋出結果畫面。」。貼文一出也吸引近8千位網友按讚、近9百則留言、4百多次轉分享。

許多網友看了張善政貼文，紛紛表示「不查還好，一查，連一堆發表資料都出來了，著作好多喔！」、「原來博士論文不是機密啊」、「這麼大方，反觀某人的論文，」、「好像論文都查的到」、「真博士被說是假博士；假博士卻說是真博士；台灣真的很有事...」、「張院長的論文很容易找，也沒有限制查看，也不須封存30年」、「原來博士論文可以不是機密呢」、「院長是貨真價實的博士學位」。

(中時電子報)