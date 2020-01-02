Jonathan Isaac was taken off the floor on a stretcher after injuring his left knee.



Hope he's alright. 🙏 pic.twitter.com/krRC56tj9H — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 1, 2020

魔術球迷最不想看見的驚悚場景，2日出現在魔術作客迎戰巫師的比賽當中，比賽才打2分03秒，魔術先發前鋒艾薩克就因左膝過度伸展，當場倒地不起，只能用擔架把他抬離球場，不過銜哀出擊的魔術，最後仍以122比101輕取巫師。

當比賽才打到首節還剩9分57秒，艾薩克抄到巫師後衛畢爾的球，隨即一個人快攻上籃，卻遭畢爾阻擋犯規，當時他痛苦倒地，只能連忙用擔架把他送出球場治療，預計將在明天回到奧蘭多，才會接受核磁共振(MRI)確認傷勢嚴重程度。

少了隊上火鍋王艾薩克(場均2.5次火鍋)的魔術，下半場馬上就重新振作，靠著奧古斯丁、武切維奇、佛尼爾、富爾茲等人火力，轉眼就把領先差距擴到20分，反觀地主巫師下半場熄火，根本無力展開反撲，只能眼見勝利被魔術帶走。

魔術以替補後衛奧古斯丁25分、9助攻表現最佳，武切維奇也拿20分、12籃板，佛尼爾18分，富爾茲16分、8助攻與4籃板；巫師雖迎回前兩場因為左小腿痠痛缺席的畢爾，他更拿下全場最高27分，卻沒法改變在自家主場慘敗結局。

(中時 )