賴清德帶領張宏陸、羅致政、洪申翰在華江橋頭拉票。（王揚傑攝）

賴清德帶領張宏陸、羅致政、洪申翰在華江橋頭拉票。（王揚傑攝）

賴清德帶領張宏陸、羅致政、洪申翰在華江橋頭拉票。（王揚傑攝）

民進黨正副總統候及立法委員候選人今（2）日上午全國同步站上街頭拜票，副總統候選人賴清德率新北市第六、七選區立委候選人張宏陸、羅致政及不分區立委候選人洪申翰7時30分準時現身板橋華江橋頭，向趕著上班的過往民眾拉票。

賴清德表示，今天是台灣競選活動的第一次，民進黨提名的總統、副總統和全體立法委員候選人，同步在台灣不同的選區在路口和全國的父老鄉親拜票，在未來9天時間，民進黨還有20場的大型造勢活動，表示民進黨對這場選舉固然有信心，仍然非常小心，繼續打拚，步步為營，希望達到「2020台灣要贏」，總統不僅高票當選，國會也要過半的總目標。

媒體詢問昨晚民進黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉在臉書直播，氣氛像在提前慶功，是否不太合適？對此賴清德表示，其實他們目的只有一個，就是希望在最後的幾天時間裡，全體國人能夠持續為民進黨拉票，同時也出來投票，用三張選票顧台灣，希望國人能夠支持我們。

媒體追問，對卓榮泰提到，2018年民進黨1124敗選後，把民進黨內權力高牆打破的看法，賴清德表示，前年11月24日民進黨大敗，民進黨的處境非常艱難，感謝卓榮泰主席率領民進黨中央和全體上下共同努力，也感謝國人的支持，讓民進黨可以一步一步重新站穩起來，目前面臨台灣最重要一場關鍵的大選，敬請大家能夠持續支持我們。

另對民進黨不分區的席次下修，賴清德表示，政黨票非常重要，「2020台灣要贏」有一個競選的總目標，不僅總統高票當選，立委也要過半，如果票源分散，以致於沒辦法過半，那非常可惜，未來台灣在國會就失去穩定的力量，這對整個台灣面對中國的挑戰，或解決海內外各種問題，其實都會出現困難。

對藍營持續批評通過《反滲透法》，賴清德表示，《反滲透法》已三讀通過，蔡英文總統在元旦致詞時講得非常清楚，《反滲透法》並不是反交流，只有滲透的行為同時有違法的行為，才有可能觸法，而且是否觸法也要交由法院審判，並不是行政單位說了算，因此，要到中國大陸去就學、就業，或進行宗教各種交流，都沒有問題，民主進步黨幾十年來和台灣人民共同打造民主奇蹟，民進黨不會去傷害台灣的民主，也不會去破壞台灣的自由，相信國人應該看得很清楚。

(中時 )