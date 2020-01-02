太陽能印刷網版廠倉和（6538）2019年靠著PI（聚醯亞胺）材料網版翻身，全年漲幅高達581.44％，漲幅傲視櫃買市場。倉和11月獲利再攀高，單月沒股盈餘達1.41元，激勵2日早盤以紅盤開出，上漲近3％，均價約213.5元，續創歷史高點。

倉和公告11月自結獲利，單月營收約1.77億元，年成長86％，稅前淨利5900萬元、年成長146％，本期淨利4200萬元，年成長121％，每股盈餘1.41元，創下單月歷史新高。累計2019年1～11月營收約13.12億元，年成長65.95％，本期淨利約2.38億元，每股盈餘達7.88元。

倉和領先日商同業Murakami，開發出PI材料網版產品F9900，該產品比起傳統乳劑耐用度高，又可提升電池轉換效率，得以降低太陽能電池生產成本，刺激電池廠採用PI網版取代傳統乳膠劑型產品意願。

PI網版效應發酵，倉和自去年三季轉盈，今年第一、二季毛利率跳增到39.88％以及43.54％，第三季更衝高48.56%，創下新高，較前一季大增5個百分點，營益率增加到28.11%。

(工商 )