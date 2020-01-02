郭國文不到7點就出現在西港區公所前路口拜票。（劉秀芬攝）

郭國文不到7點就出現在西港區公所前路口拜票。（劉秀芬攝）

郭國文不到7點就出現在西港區公所前路口拜票。（劉秀芬攝）

民進黨公職全國大串連直播路口拜票，台南市第二選區立委候選人郭國文2日一早不到7點就出現在西港區公所前路口，不斷向路過民眾揮手鞠躬，趁紅燈上前握手拜票，不少開車的駕駛也開窗比3號表示支持。

郭國文表示，愈到選舉末期，表態的選民愈多，從路口拜票過程中，有感受到熱情的支持者愈來愈多。

郭國文競選團隊2日共有6個路口同步拜票，除了西港區公所前路口，台南市議員蔡蘇秋金在佳里區延平路與台19線交叉口為郭國文拉票，麻豆區由陳秋宏議員代勞。

郭國文的太太湯靜雯及林志展議員於善化區三民路及光復路口拜票；玉井區興南客運前路口由玉井服務處主任王清政拜票；不少當地里長及後援會會長、支持者也主動出來助選。

2020年第一個上班日早晨，各路口車流顯得格外忙碌，熱情支持者也特別停下來握手加油；郭國文除了向路口民眾拜票，也沒忘記與觀看現場直播影片網友互動，也有許多民眾留言加油。

郭國文西港路口拜票

(中時 )