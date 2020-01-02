即時新聞

（10：14更新，軍聞社記者陳映竹已尋獲救治中）參謀總長沈一鳴率高階將領前往宜蘭東澳嶺雷達站，慰勞雷達站官兵，飛機從松山機場起飛後，墜落在宜蘭福山山區。目前已尋獲多人，確認有生命跡象，但參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次洪鴻鈞少將等3人尚無訊息，仍在搜尋中。

據中時電子報掌握資訊，機上陪同人員名單為：總士官長、政戰局副局長、情次、作計、後次、通次室。

（10:00更新）宜蘭縣政府消防局立即組成救援隊，第一梯次30人組成的救難隊伍也已經出發，但宜蘭縣政府消防局長徐松奕表示，因這架黑鷹直昇機迫降地點尚未能掌握，對於現場狀況也不清楚，因此只能先派人前往附近山區，視情況採取必要因應救援作為。

目前傳出飛機迫降在宜蘭跟烏來山區，根據GPS定位點顯示飛機最後在烏來孝義里以及宜蘭交接處。目前包括新北市以及宜蘭特搜人員都已集結出動，準備前往山區救援。由於該里幾乎完全沒有車行道路，預估步行到達山區失聯現場恐怕超過20小時。

國防部一架黑鷹直升機今天上午驚傳失聯，據了解，包括參謀總長‎沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次洪鴻鈞少將等多名高階軍官皆在機上。目前傳出飛機9點迫降在宜蘭跟烏來山區，目前國防部以及消防署派員搜救中。

據了解，該架黑鷹直升機自松山機場起飛，8時6分是最後一次聯絡，目前掌握到的是迫降在宜蘭西北方山區，迫降地點和上次F16墜機地點相近。機上人員包括參謀總長‎沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞少將等多名高階軍官在機上。

(中時電子報)