白宮今天表示，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將率領官員團隊出席本月下旬在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）。

路透社報導，與會的美國官員包括商務部長羅斯（Wilbur Ross）、勞工部長史卡利亞（Eugene Scalia）、運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）以及白宮高階顧問伊凡卡‧川普（Ivanka Trump）和庫許納（Jared Kushner）。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）和白宮副幕僚長李德爾（Christopher Liddell）也將出席。

美國總統川普據傳打算出席論壇。路透社去年12月17日就曾引述知悉計畫的消息人士做出相關報導，而白宮不具名官員今天再度表示，川普目前仍料將與會。

川普2018年曾出席世界經濟論壇，去年則因政府局部停擺而取消與會。

世界經濟論壇預定本月21日到24日舉行。

報導說，國會活動可能是影響川普出席的變數。

民主黨掌控的聯邦眾議院12月18日通過指控川普濫權和妨害國會調查的兩項彈劾文，一旦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將彈劾案送交共和黨控制的聯邦參議院，參議院將啟動審理程序，決定川普是否下台。

(中央社)