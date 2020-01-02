日產汽車公司前董事長戈恩從日本棄保潛逃至黎巴嫩，引起日本全國譁然。具外媒引述兩位了解內情的人士透露，戈恩已會晤過黎巴嫩總統奧恩，戈恩並感謝奧恩在他遭到拘押期間給予他和妻子卡洛支持，往後還需要奧恩政府給予保護和確保安全。

了解內情的人士透露，日前從日本潛逃至黎巴嫩的日產汽車前董座戈登已與黎巴嫩總統奧恩見過面，並感謝其給予庇護與安全保證。

戈恩（Carlos Ghosn）因挪用公司鉅額公款被起訴、目前在禁止出境要求下正交保候審中，預期今年4月受審。據路透社報導，其中一位人士表示，戈恩經由土耳其伊斯坦堡飛抵黎巴嫩首都貝魯特後，12月30日獲得總統奧恩（Michel Aoun）熱情接待，並對其往後承諾給予保護表達感謝。

黎巴嫩媒體稍早披露，戈恩的日本潛逃出境計畫宛如電影情節，在妻子卡洛建議之下將戈恩藏身在放置樂器的箱子裡再偷運出境。該報導指出，事發當晚戈恩邀請一支樂團進入自家豪宅進行新年表演，結束後在警方的監視下，樂隊人員和進入時一樣搬運音樂箱子離開，而戈恩就藏在其中一個樂器箱中，未見異狀。不過卡洛表示這種說法根本是「小說情節」，不過她不願透露先生實際的潛逃行動。

這兩名人士表示此行動是經過3個月的策劃，「是非常專業的行動」，並透露脫逃計畫是由一家私人保安公司執行，先以私人噴射機把戈恩由日本送到伊斯坦堡，接著讓他轉往貝魯特，連機長都不知道戈恩在飛機上。

戈恩出生在巴西西部一個黎巴嫩移民家庭，年幼時期就搬回黎巴嫩，並在當地讀到高中，擁有黎巴嫩公民身分。戈恩被視為黎巴嫩人揚名海外的成功典範，也被當成國家英雄。

目前無法找到戈恩求證與奧恩會面一事，而兩名消息人士表示，戈恩與總統見面是他親自透露的。戈恩抵達黎巴嫩後一直保持沈默，只發表書面聲明表示，為了「逃避司法不公和政治迫害」，才由日本潛逃出境。

戈恩被控在日產汽車（Nissan Motor）任職期間犯下財務不當行為，2018年11月被逮捕，之後交保候審，此案震撼全球汽車業，他近日棄保潛逃是這場劇情曲折大戲的最新轉折。

(中時電子報)