日產汽車公司前董事長戈恩從日本棄保潛逃至黎巴嫩，引起日本全國譁然。具外媒引述兩位了解內情的人士透露，戈恩已會晤過黎巴嫩總統奧恩，戈恩並感謝奧恩在他遭到拘押期間給予他和妻子卡洛支持，往後還需要奧恩政府給予保護和確保安全。
戈恩（Carlos Ghosn）因挪用公司鉅額公款被起訴、目前在禁止出境要求下正交保候審中，預期今年4月受審。據路透社報導，其中一位人士表示，戈恩經由土耳其伊斯坦堡飛抵黎巴嫩首都貝魯特後，12月30日獲得總統奧恩（Michel Aoun）熱情接待，並對其往後承諾給予保護表達感謝。
黎巴嫩媒體稍早披露，戈恩的日本潛逃出境計畫宛如電影情節，在妻子卡洛建議之下將戈恩藏身在放置樂器的箱子裡再偷運出境。該報導指出，事發當晚戈恩邀請一支樂團進入自家豪宅進行新年表演，結束後在警方的監視下，樂隊人員和進入時一樣搬運音樂箱子離開，而戈恩就藏在其中一個樂器箱中，未見異狀。不過卡洛表示這種說法根本是「小說情節」，不過她不願透露先生實際的潛逃行動。
這兩名人士表示此行動是經過3個月的策劃，「是非常專業的行動」，並透露脫逃計畫是由一家私人保安公司執行，先以私人噴射機把戈恩由日本送到伊斯坦堡，接著讓他轉往貝魯特，連機長都不知道戈恩在飛機上。
戈恩出生在巴西西部一個黎巴嫩移民家庭，年幼時期就搬回黎巴嫩，並在當地讀到高中，擁有黎巴嫩公民身分。戈恩被視為黎巴嫩人揚名海外的成功典範，也被當成國家英雄。
目前無法找到戈恩求證與奧恩會面一事，而兩名消息人士表示，戈恩與總統見面是他親自透露的。戈恩抵達黎巴嫩後一直保持沈默，只發表書面聲明表示，為了「逃避司法不公和政治迫害」，才由日本潛逃出境。
戈恩被控在日產汽車（Nissan Motor）任職期間犯下財務不當行為，2018年11月被逮捕，之後交保候審，此案震撼全球汽車業，他近日棄保潛逃是這場劇情曲折大戲的最新轉折。
(中時電子報)
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