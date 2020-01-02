在需求回溫帶動下，尤其是海外需求，南韓2019年12月製造業活動重返擴張，結束了連續7個月的萎縮。

日經/Markit南韓12月製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，高於11月的49.4，重新站回榮枯分界線50以上，並創下2019年4月（50.2）來新高。

受惠於新產品推出及需求普遍增溫，製造業PMI產出分項指數為14個月來重返擴張。新出口訂單指數從11月的49.9跳升為51.3，創下2018年6月來新高。因整體需求轉強，以及拓展海外新市場，總新訂單指數升至50.7，中止連續13個月的萎縮。

雖然大部分分項指數有所改善，但失業指數由11月的49.4跌至47.5，創下2018年5月來新低，並為連續第8個月呈現萎縮。

負責這項調查報告的財經數據服務公司IHS Markit經濟學家Joe Hayes表示，最重要的或許是海外需求的成長，海外業務量創下了2018年中以來最強勁的增長。出口持續成長將是確保南韓製造業能貢獻整體經濟產出的關鍵。

(時報資訊)