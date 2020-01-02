銅鑼鄉台13線三厝屋往苗栗方向2日凌晨發生小貨車火警，苗栗縣消防局獲報趕抵撲滅火勢，現場未發現駕駛，經警方初步調查疑為失竊車輛，詳細案情有待調查釐清。

苗栗縣消防局2凌晨2點58分接獲報案，在台13線公路銅鑼鄉竹森村往苗栗市方向爬坡路段，有輛小貨車在路邊起火燃燒，消防隊員趕抵現場，火勢猛烈，車輛已全面燃燒，立刻出水灌救，撲滅火勢。由於現場未見車主或駕駛身影，經警方初步調查，疑為失竊車輛，將詳細釐清。

(中時 )