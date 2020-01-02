小貨車暗夜起火！疑為失竊車輛 10:362020/01/02 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 車輛全面燃燒，火勢猛烈，消防隊員即刻撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 銅鑼鄉台13線三厝屋往苗栗方向2日凌晨發生小貨車火警，苗栗縣消防局獲報趕抵撲滅火勢，現場未發現駕駛，經警方初步調查疑為失竊車輛，詳細案情有待調查釐清。 苗栗縣消防局2凌晨2點58分接獲報案，在台13線公路銅鑼鄉竹森村往苗栗市方向爬坡路段，有輛小貨車在路邊起火燃燒，消防隊員趕抵現場，火勢猛烈，車輛已全面燃燒，立刻出水灌救，撲滅火勢。由於現場未見車主或駕駛身影，經警方初步調查，疑為失竊車輛，將詳細釐清。 (中時 ) #車輛 #火勢 #調查 #現場 #小貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 美小飛機失事前撞地面車輛 機上5死汽車駕駛受傷 10:342019/12/29 國際 新竹市警局新購警用車輛 加強打擊犯罪利器 13:202019/12/30 社會 中橫巨石砸車直接打洞 兩人命超大逃死 17:322019/12/30 社會 調查局線民涉運毒在美落網 刑滿返台判免再坐牢 18:022019/12/30 社會 鍛鍊戰術體能 桃消防員拿下世界極限名次 11:132019/12/31 生活 新店警淨化市容 取締占用道路廢棄車輛 13:212019/12/31 社會 守護孩童安全 新北擴大聯合稽查勤務 13:492019/12/31 社會 森林野火延燒 澳洲小鎮數千人受困 14:212019/12/31 國際 武陵櫻花季將登場 1／21起開放申請車輛通行證 21:032019/12/31 生活 車輛研究測試中心 王正健升任總經理 09:512020/01/02 財經 社會熱門新聞 法官認定非假新聞 《中天新聞》抗罰成功 - 社會 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 - 社會 黑鷹直升機墜毀8死慘劇 搜救影片曝光 - 社會 黑鷹失事地景色絕美 是《賽德克．巴萊》拍攝場景 - 社會 月薪7萬房租2萬8500 台北男業務大呼：很值得 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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