財團法人車輛研究測試中心（ARTC，簡稱車輛中心）董事會通過新任總經理人事案，原總經理廖慶秋退休，王正健副總經理從2020年1月1日接棒擔任總經理，帶領車輛中心團隊持續服務產業。

根據車輛中心資料，王正健為成功大學機械工程碩士，在車輛產業深耕多年，具有車輛產業研發與管理等多年實戰經驗，歷任車輛中心產業發展處協理、副總經理等職務，也曾擔任過經濟部工業局智慧電動車輛推動辦公室主任，推動智慧電動車先導運行專案，創造亮眼的成績；近期更協助經濟部推動汽機車產業升級與輔導方案、汰舊換新等政策，促進國內車輛市場成長。

車輛中心董事長黃隆洲說明，王正健本來在車輛業界服務，負責工廠營運管理與國外業務擴展相關工作就有十年的歷練，自2001年加入車輛中心以來，從工業服務到協助產業發展、國際驗證、以至於產業政策推動等，整體歷練更加豐富且完整，相信未來在王正健的帶領下，車輛中心將會持續發光發熱。

王正健也表示，2020年車輛中心將邁入第30年，而車輛及汽車電子產業也正積極往智慧化、自駕及電動化轉型發展，車輛中心將會秉持一貫的積極與創新傳統，提供一流的科研與測試驗證技術能量，與產業並肩開拓國際市場商機。

(工商 )