網友討論蔡英文論文真實性。(擷取自劉敬文臉書)

總統蔡英文的LSE博士學位論文引發不少爭議，即便蔡曾多次提出澄清，並將論文原稿公布在國家圖書館中，外界仍對蔡英文論文存疑。對此，前太陽花成員妖西（劉敬文）表示，不能認同有人說蔡英文的論文和學位沒有問題。

蔡英文學位論文始終遭質疑，台大法律系名譽教授賀德芬曾表示，蔡英文在英國倫敦政治經濟學院（LSE）的法學博士論文怎麼查都查不到，引發關注。此外，國民黨立委陳學聖在追查蔡英文於政治大學的升等資料時，意外揭露蔡英文的升等資料竟以「密件」的方式封存到2049年底，也就是實為「絕對機密」等級。即便蔡英文多次澄清，外界仍抱持高度懷疑。

妖西則在臉書指出，他可以理解人們用各種理由票投蔡英文或韓國瑜，但不能認同有人說蔡英文的論文和學位沒有問題。這篇文章也引來許多網友議論。

有網友認為「到底她的論文跟她是總統有什麼關係？你說個清楚」、「英國學校都出面澄清了還找碴」。也有網友表示「當總統不需要博士，日本從來沒有一位首相是博士、 蔡英文的問題是她詐騙」、「說論文沒有問題的人...應該勇敢站出來」、「蔡氏學歷有問題確能回台在政大、東吳大學、經濟部、行政院、立法院任職，都沒被識破，也算不容易。是否中華民國這體制本身就一堆漏洞？」

(中時電子報)