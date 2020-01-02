台南安平區古都大舞廳包廂2日清晨4時許驚傳槍響，1名50多歲男子腹部中彈，經消防局救護車送往成大醫院急救，並無生命危險，台南市警四分局到場，犯嫌已逃逸無蹤，現場拾獲彈殼1枚及彈頭1顆，經專案小組調閱現場監視器及查訪周遭人士後，鎖定48歲蔡姓男子涉重嫌，1小時宣告破案。

警方根據線索，掌握蔡嫌開槍後，搭乘一輛白色轎車逃逸，立即發布攔截圍捕該輛轎車，隨即掌握涉案者身分，犯嫌自知無法逃避警方追捕，清晨5時許至派出所說明案情，經專案小組帶同犯嫌至其住處起獲作案金牛座PT911改造槍枝1枝、彈匣2枚及子彈1顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

根據警方調查，蔡嫌疑因之前與被害人口角糾紛，清晨在舞廳狹路相逢，返家持槍返回現場，朝被害人開槍，詳細犯案動機仍在釐清中，傷者經手術後已無大礙，仍需持續觀察。

由於年關將屆且選舉在即，分局長蔡進閱表示，此案件屬於單一個案，對於專案小組能迅速掌握犯嫌動向，並迫使犯嫌到案說明，進而查獲改造槍枝，除肯定專案小組能力及辛勞外，也證明第四分局對於轄內治安狀況的掌握及應變。

(中時 )