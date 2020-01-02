國防部一架黑鷹直升機今天上午9時驚傳失聯，據了解，包括參謀總長沈一鳴（空軍上將）、政戰局副局長等10名高階軍官皆在機上。

目前傳出飛機迫降在宜蘭跟烏來山區，根據GPS定位點顯示飛機最後在烏來孝義里以及宜蘭交接處。目前包括新北市以及宜蘭特搜人員都已集結出動，準備前往山區救援。由於該里幾乎完全沒有車行道路，預估步行到達山區失聯現場恐怕超過20小時。

(中時 )