黑鷹直升機驚傳墜機 10名高階軍官在機上 10:372020/01/02 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部一架黑鷹直升機今天上午9時驚傳失聯，據了解，包括參謀總長沈一鳴（空軍上將）、政戰局副局長等10名高階軍官皆在機上。 目前傳出飛機迫降在宜蘭跟烏來山區，根據GPS定位點顯示飛機最後在烏來孝義里以及宜蘭交接處。目前包括新北市以及宜蘭特搜人員都已集結出動，準備前往山區救援。由於該里幾乎完全沒有車行道路，預估步行到達山區失聯現場恐怕超過20小時。 (中時 ) #山區 #失聯 #宜蘭 #空軍 #飛機 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜、林姿妙聯手行銷宜蘭農產 13:142019/12/29 政治 葉毓蘭助講 批綠糟蹋警消 04:102020/01/01 地方新聞 NBA》球哥老弟厲害 獲1億美元代言與私人飛機 13:112020/01/01 體育 《國際產業》傳空巴去年交機863架，2011年來首度擠下波音霸主地位 09:092020/01/02 財經 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 09:372020/01/02 社會 黑鷹直昇機山區失事 宜縣第一梯次30人救難隊伍已出發 10:132020/01/02 社會 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 10:032020/01/02 政治 最新》黑鷹驚傳失事 參謀總長沈一鳴等3人仍失聯 10:102020/01/02 政治 黑鷹失事／蔡英文總統指示：全力搜救 10:172020/01/02 政治 黑鷹失事／行政院：沈一鳴在機上現正全力搜救 10:272020/01/02 政治 社會熱門新聞 法官認定非假新聞 《中天新聞》抗罰成功 - 社會 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 - 社會 黑鷹直升機墜毀8死慘劇 搜救影片曝光 - 社會 黑鷹失事地景色絕美 是《賽德克．巴萊》拍攝場景 - 社會 月薪7萬房租2萬8500 台北男業務大呼：很值得 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。