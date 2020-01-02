NAND Flash市況2020年將迎來明顯回溫，群聯(8299)身為龍頭廠商，受惠程度可期，另外，群聯2019年也相當有可能挑戰連續五年賺進2個股本，今群聯帶量大漲逾5%，股價最高達362.5元，股價寫下2017年11月以來新高。

NAND Flash報價在歷經2019年的大修正後，已經自去年第三季起出現回溫訊號，現階段受惠5G基礎建設、固態硬碟升級等題材，2020年預計NAND Flash需求回溫，市場狀況將改善，群聯在產業具有領導地位，挾規模經濟優勢，將明顯受益，帶動營運。

進入2020年，隨著5G的加入，不論在記憶、傳輸等需求上，各類終端裝置導入半導體的含量越來越高，由於2019 年全球半導體設計業持續成長，其中台灣成長又相較全球平均高，另外SSD產品依舊熱賣，加上眾多廠商開始佈局車用及智慧物聯網(AIoT)，也是持續推升需求的助力之一。

群聯第三季單季合併營收為123.94億元、季增26.69%，毛利率季成長5.2個百分點至27.4%，歸屬母公司淨利為16.31億元、季增109.32%，每股淨利8.28元，合併營收、歸屬母公司淨利都寫下歷史新高表現。

群聯累計前三季合併營收為315.20億元、年增2.79%，平均毛利率年成長1.5個百分點至24.3%，歸屬母公司淨利為32.92億元，每股淨利16.71元，由於群聯去年第四季營運已經明顯回溫，故2019年有機會挑戰連續第五年賺進2個股本。

(時報資訊)