金管會證期局表示，核准宏利投信申報募集「宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金」，總面額等值新台幣600億元整，旗下包括3檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

3檔子基金為「宏利好利退組合證券投資信託基金」、「宏利豐利退組合證券投資信託基金」及「宏利富利退組合證券投資信託基金」，總面額各為新台幣級別100億元、美元級別等值新台幣100億元，由玉山銀行擔任保管機構，並以新台幣及美元計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起3個營業日後，至少應投資於5個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨值的30％。自成立日起6個月後，投資於本國子基金及外國子基金的總金額，應達該基金淨值的70％。

而投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型ETF」的總金額，「宏利好利退組合證券投資信託基金」不得高於基金淨值的20％、「宏利豐利退組合證券投資信託基金」應介於基金淨值的20～60％，「宏利富利退組合證券投資信託基金」應介於基金淨值的30～80％。

(時報資訊)