周二新年除夕美股主要指數收紅盤，2019年全年道瓊指數、標普500數和那斯達克指數分別收漲約22.3%、28.9%和35.2%。美國總統川普宣布將於1月15日在白宮與中方簽署首階段貿易協議，以及投資人看好美國今年逢大選年，美股可望進一步走高，周四2020年第一個交易日香港恆生指數開漲0.21%，為28249.37點。國企股(H股)開漲0.28%，為11199.51點。

(時報資訊)