《商情》適逢美國新年假日，周三紐約貴重金屬休市一日 10:002020/01/02 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 適逢美國新年假日，周三紐約貴重金屬休市一日；綜觀一周金屬走勢，因全球經濟成長的擔憂，以及中美貿易的不確定性，提振市場消費信心，激勵金屬普漲，且美元兌一籃子貨幣疲軟，增加市場對美元計價之金屬的投資意願，激勵期金升至近3個月高點。 截至1月1日，2月黃金漲4.5美元，報每盎司1523.1美元，3月白銀跌0.08美元，報每盎司17.92美元，4月白金漲12.4美元，報每盎司977.8美元，3月鈀金漲28.8美元，報每盎司1909.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #市場 #金屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 心中的菜市場 有阿嬤ㄟ味道 04:102019/12/29 地方新聞 向上市場攤商寒冬送暖 捐助弱勢傳愛12年 17:292019/12/29 生活 優步收購中東同業Careem 埃及有條件批准 08:582019/12/30 財經 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金漲至近2個月高點 10:002019/12/30 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期鋅漲逾1.3％ 10:012019/12/30 財經 合庫提存期1個月的3％美元優存方案 門檻降至3千美元 13:312019/12/30 財經 蔚來汽車Q3營收超預期 盤前股價飆漲 20:012019/12/30 財經 《商情》買盤進場，激勵周一LME基本金屬期貨多數走升 10:002019/12/31 財經 《商情》空頭回補，激勵周一紐約期棉走強 10:002019/12/31 財經 林心如、昆凌搶穿Christian Louboutin短靴 雪地搖滾超帥氣 19:482019/12/31 消費 財經熱門新聞 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 1分鐘財經掃描》2020全球股市 小心4隻黑天鵝 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 從光阻劑到7奈米大爆發 台積電靠利器驚艷市場 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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