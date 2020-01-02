適逢美國新年假日，周三紐約貴重金屬休市一日；綜觀一周金屬走勢，因全球經濟成長的擔憂，以及中美貿易的不確定性，提振市場消費信心，激勵金屬普漲，且美元兌一籃子貨幣疲軟，增加市場對美元計價之金屬的投資意願，激勵期金升至近3個月高點。

截至1月1日，2月黃金漲4.5美元，報每盎司1523.1美元，3月白銀跌0.08美元，報每盎司17.92美元，4月白金漲12.4美元，報每盎司977.8美元，3月鈀金漲28.8美元，報每盎司1909.3美元。(商品行情網)

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