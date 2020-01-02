適逢元旦新年，周三國際原油期貨休市一日；而前一日油價則呈回跌走勢，因投資人於年末鎖定獲利適度調節，致油價回跌，終場美國NYMEX-2月原油期貨收跌0.62美元，或1%，報61.06美元/桶，全年強漲34.5%；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收跌0.67美元，或1%，報66美元/桶，2019年上漲22.7%。

綜觀全年走勢，受到中美貿易樂觀情緒以及更大規模的減產行動，2019年油價創2016年以來最大的年線漲幅。(商品行情網)

(時報資訊)