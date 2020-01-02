《國際油價》貿易樂觀情緒提振，美油全年強漲34.5％ 10:002020/01/02 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 適逢元旦新年，周三國際原油期貨休市一日；而前一日油價則呈回跌走勢，因投資人於年末鎖定獲利適度調節，致油價回跌，終場美國NYMEX-2月原油期貨收跌0.62美元，或1%，報61.06美元/桶，全年強漲34.5%；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收跌0.67美元，或1%，報66美元/桶，2019年上漲22.7%。 綜觀全年走勢，受到中美貿易樂觀情緒以及更大規模的減產行動，2019年油價創2016年以來最大的年線漲幅。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #原油 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－輕原油底部反彈 站回均線 04:102019/12/30 證券．權證 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期鋅漲逾1.3％ 10:012019/12/30 財經 《國際油價》庫存下滑支撐，上周五國際原油期貨續漲 10:022019/12/30 財經 合庫提存期1個月的3％美元優存方案 門檻降至3千美元 13:312019/12/30 財經 美元2019年升幅恐創6年來最低 00:352019/12/31 財經 今年美元指數漲勢 恐6年最弱 04:102019/12/31 全球財經 《國際油價》獲利回吐，周一美國原油期貨微跌 10:002019/12/31 財經 《商情》美元走軟，支撐周一紐約期金升至近3個月高點 10:002019/12/31 財經 《商情》買盤進場，激勵周一LME基本金屬期貨多數走升 10:002019/12/31 財經 商品期貨趨勢專欄－中美關係趨緩 油價後市樂觀 04:102020/01/02 證券．權證 財經熱門新聞 iPhone SE2 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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