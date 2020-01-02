（10：14更新，軍聞社記者陳映竹已尋獲救治中）參謀總長沈一鳴率高階將領前往宜蘭東澳嶺雷達站，慰勞雷達站官兵，飛機從松山機場起飛後，墜落在宜蘭福山山區。目前已尋獲多人，確認有生命跡象，但參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次洪鴻鈞少將等3人尚無訊息，仍在搜尋中。
據中時電子報掌握資訊，機上陪同人員名單為：總士官長、政戰局副局長、情次、作計、後次、通次室。
國防部一架黑鷹直升機今天上午9時驚傳失聯，據了解，包括參謀總長沈一鳴（空軍上將）、政戰局副局長于親文，通資次長曹近平中將、後次室次長黃佑民中將等都在機上，國防部表示，目前均有生命跡象。含駕駛等機組人員共13員。
目前傳出飛機迫降在宜蘭跟烏來山區，根據GPS定位點顯示飛機最後在烏來孝義里以及宜蘭交接處。目前包括新北市以及宜蘭特搜人員都已集結出動，準備前往山區救援。由於該里幾乎完全沒有車行道路，預估步行到達山區失聯現場恐怕超過20小時。
(中時電子報)
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