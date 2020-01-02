民進黨主席卓榮泰2日陪同北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農車隊掃街，被問到國民黨傳出在操作「亡黨感」，指藍委蔣萬安若輸了，國民黨就崩盤了，卓笑說，沒那麼嚴重，政黨與候選人經得起檢驗才能繼續走下去，吳怡農贏的話，代表人民選擇了正確的一方。

針對亡黨說，卓榮泰表示，不會嘛！國民黨都說總統輸了，中華民國就滅亡，吳怡農贏了，國民黨就亡了，沒那麼嚴重，這是人民做的選擇與檢驗，候選人跟政黨才能繼續下去，台灣是民主成熟的社會，維持民主生活方式、沒有任何外來干涉，才能「壯闊台灣」，大家都心知肚明，所以不必要看那麼嚴重，但選舉當時是嚴肅的，可以輕鬆表達，候選人則是要戰戰兢兢，贏了就是代表人民選擇了正確的一方。

媒體詢問，吳怡農是不是被國民黨當作「亡黨感」的操作？吳怡農說，大家要看到的是新政治、新選舉方式，就是良性競爭，在議題上要區隔，中山、北松山就有看到這樣的競爭與比較，最重要還是希望選民可以看到他代表的立場與理念，並支持他。

(中時 )