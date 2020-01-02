選戰倒數9天，為了展現勝選決心，2020蔡英文總統連任辦公室規劃「台灣要贏，全台站出來！」全台同步站路口拜票活動，民進黨各選區候選人、全體黨公職今早同步在全國重要路口向選民拜票。民進黨主席卓榮泰受訪表示，今天的活動也是啟動全國總動員，向全國進軍的樞紐，希望是一個成功的開始。

除了卓榮泰，還包括秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆、不分區立委候選人林世嘉也在台北橋頭向雙北鄉親拜票。

卓榮泰在台北橋頭受訪表示，2020年的第一天上班日特別舉辦全台同步站路口拜票活動，有三個不同意義。第一，民進黨以人民為重。1月11日的這場選舉，全國人民是台灣唯一的主人。因此我們在全國310個重要路口，向全國人民再次懇求，拜託大家支持3號總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德，也拜託大家將政黨票投給14號的民主進步黨，給予溫暖有力的力量，讓他們能從過去失敗中走出，往健康發展的方向邁進。

卓榮泰說，第二個意義是展現民進黨團結氣勢。今天所有區域立委候選人、不分區立委候選人，全國黨公職都在全國310個重要路口，向選民請託拜票。今早的活動也向大家表示，民進黨是個真正團結，而且在共同目標上，可以一起向前邁進的政黨。

卓榮泰表示，第三個意義也是告訴台灣人民，這場選舉已經進入倒數階段，無論選情如何發展，我們絕不放鬆。因此今天全國各地黨公職一併出動，向人民表示我們對這場選舉的重視。今早活動結束之後，所有黨公職也會繼續深入每個社區，一一誠懇拜票，到投票日之前，都會戰戰兢兢、努力地爭取選票。

(中時 )