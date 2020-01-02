國防部黑鷹直升機今傳出失聯，參謀總長沈一鳴等重要將領在機上。目前全國集氣中、盼儘及早獲救。回顧歷史，我國過去也曾發生三次重要軍方空難事件，其中1974年曾發生包括陸軍總部主任張雯澤中等人搭機直升機失事、造成13名高階將領全數罹難事件，造成軍方重大損失。

1974年12月27日，中華民國陸軍施行「昌平演習」，陸軍總司令于豪章上將等多位將校軍官搭乘陸軍 UH-1H直升機前往視導演習，途中天候惡劣，致兩架UH-1H直升機墜毀於桃園楊梅、觀音地區，造成13名將校死亡。

于豪章在醫生全力搶救下雖然救回性命，但是從此下半身癱瘓。原本已經內定接掌參謀總長的于豪章，也因此意外告別官場。

當時擔任總司令侍從官的高華柱上尉身受重傷，雙腿骨折，仍奮不顧身向外求援，使得總司令保住性命，也因而深得長官信任。

此外，1990年，由林隆獻中將率領的18位將士，在搭機前往嘉義勘查建安四號工程的途中，遇天候不佳大雨傾盆，座機墜落於東勢鄉程海村的農田中，18位將士全部遇難殉職，而當時18位將士執行建安四號任務，包括三位帶隊官分別為中將林隆獻、甯建中與少將傅大元均罹難。

近年則有2007年4月3日，陸航601旅一架UH-1H在高雄縣中寮山區，撞上警廣的發射鐵塔，機上8人全部罹難。

(中時電子報)