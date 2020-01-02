國防部今日（ 2）日表示，總長沈上將等一行，含駕駛等機組人員共13員，在上午0750時搭乘UH-60M直升機乙架至宜蘭東澳執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區。部長嚴先生立即率專案小組人員趕赴現場緊急搜救處理。

國防部已成立救災應變中心，並緊急啟動醫療救護應變中心，陸勤部軍醫處派遣衛勤部隊前往支援，將全力執行搶救任務。

(中時 )