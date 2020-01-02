勞動基金截至去年11月底獲利達4127億元！11月受到美、中貿易爭端協商反覆的影響，各主要股票市場呈現上下大幅震盪。截至去年11月底，勞動基金收益數達4127億元，收益率10.32％，單月收益增長288億元、收益數突破4千億元。

基金局表示，整體勞動基金截至108年11月底止規模為4兆2765億元，包括新制勞退基金規模為2兆4335億元，舊制勞退基金規模為 9450 億元，勞保基金規模為7404億元等。其中攸關專戶分配的新制勞退收益數達2312.4億元、收益率9.96％。

基金局說，美國聯準會於12月11日貨幣決策會議宣布聯邦資金利率維持在目前1.50％至1.75％區間，並表示目前的貨幣政策適合支持美國經濟活動持續擴張，另外多數委員預計美國利率至少到 2021 年都將保持不變。另外美中貿易協商於 12 月 13 日達成第一階段協議，美國取消原定 12 月 15 日起新加徵的關稅，並同意未來針對部分已課稅商品削減稅率，而中國則擴大對美採購，此協議的達成，在當前全球經濟面臨下行風險壓力下，有利於全球經濟穩定。

基金局強調，美中貿易戰首階段達成協議，有助於穩定全球經貿環境，加上各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家推出擴張財政政策，降低了經濟衰退風險，勞動基金運用局將持續關注美中貿易後續效應、英國脫歐協議與時程、地緣政治風險及全球經濟成長情形等，審慎調節投資步伐，獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

(中時 )