保瑞(6472)去年底將首批帕金森藥產品陸續佈建至各通路，目前以自費用藥為主，未來將爭取健保用藥給。法人表示，全台帕金森氏症市場每年約10億台幣，可望成為保瑞後續重要營運動能之一。保瑞今日股價開高後，晨盤一衝至144.5元，漲幅在1.5%以上。

保瑞表示，用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧(Numient)(外銷名為Rytary)是前年併購益邦時一同取得的權利，保瑞接手益邦後，不但持續幫原廠代工，外銷美國，並以新劑型、新使用劑量、新單位含量新藥向衛福部申請獲得許可，於去年底在台開始銷售。

由於人口老化問題逐漸嚴重，目前全球約有八百萬人受帕金森氏症所苦，因此該產品每年代工需求持續擴大。據研究調查機構Market Data Forecast指出，2018年治療帕金森氏症藥物光是在亞洲每年就有10.4億美元的市場，預估年複合增長率約6.8％。Numient是屬於一線用藥，副作用也較小，因此受到許多專業醫師青睞。原廠預估，該款產品全球市場規模約可達台幣100億元。法人預估，該產品在台上市後，也有機會在全台每年10億台幣的帕金森氏症市場中佔有一席之地。

(時報資訊)