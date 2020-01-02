全球單一最大汽車螺帽製造廠三星(5007)去年受到全球汽車產業下滑影響，三星去年業績比前年下滑，展望今年隨著美中貿易戰趨緩，全球車市可望回溫，有利公司營運也逐步回升。

三星2019年11月營收4.44億元，降至去年單月最低點，年減25.67%，去年第四季營收估續疲弱。2019年1-11月營收60.45億元，較2018年同期減少17.97%。三星於2019年封關日股價大漲收高，今早盤則受到獲利回吐賣壓影響。

三星2019年前三季營收50.84億元，毛利率21.47%，營業淨利7.82億元，稅後盈餘6.42億元，年減25.81%，EPS 2.18元。其中，去年第三季營收為16.61億元，每股淨利0.73元。公司的股利政策方面，傾向多數發放現金股利。

去年全球汽車產業受美中貿易戰影響，公司預計2019年度扣件銷售重量約為75,000噸，較2018年度銷售重量減少9.93%。

三星為全球單一最大汽車螺帽製造廠，螺帽年產出約60,000噸；公司的螺帽和螺絲95%以上外銷歐美日地區，螺帽出口量占台灣總出口量約五分之一。

三星公司專注扣件生產技術及生產效率，除了持續開發扣件各個製程之創新生產技術，提升生產效率，並將持續增加螺絲業務。

(時報資訊)