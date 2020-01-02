吳奇隆近日到上海探班劉詩詩。(圖／翻攝微博)

吳奇隆逗兒，劉詩詩拿手機拍照。(圖／翻攝自微博)

吳奇隆和劉詩詩結婚4年，今年4月喜迎兒子「步步」出生，產後迅速恢復好狀態的劉詩詩，日前亮麗復出驚豔外界，近日她在上海拍攝新劇《親愛的自己》，吳奇隆被直擊去探班愛妻，兩人更一起跨年，現又被曝光他其實也帶著兒子飛去上海，一家三口同遊迪士尼，溫馨又有愛的畫面，讓網友驚嘆「太美好的愛情」。

劉詩詩和工作人員先到迪士尼，帶著棒球帽的她，打扮休閒又不失時尚感，狀態看起來超好，身材也相當纖瘦，完全不像生過，之後她跟吳奇隆和兒子碰面，她不斷拿著手機替兒子拍照，而一旁吳奇隆則微彎腰逗兒，一家三口同框，畫面溫馨又有愛。

體恤劉詩詩，吳奇隆在旁顧兒。(圖／翻攝自微博)

之後他們開始在迪士尼閒逛，本來走在前頭的吳奇隆，發現愛妻還沒跟上，也立刻停下等候，夫妻倆再一起並肩同行，而似乎是體恤劉詩詩拍戲很累的，幾乎是保母或吳奇隆抱小孩，吳奇隆更套上嬰兒背帶，把兒子揹著，動作看起來相當嫻熟，爸爸力十足，而劉詩詩進去商店購物時，吳奇隆就在一旁顧娃，一家三口同框超有愛，讓網友都驚呼「太幸福了」、「詩詩好美」、「這就是嫁給愛情的模樣」。

(中時電子報)