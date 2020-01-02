「貓霖幫」幫主江宗霖去年9月在住家前遭行刑式開槍轟頭身亡，檢警查出是29歲和26歲的林姓凶嫌，不滿江在大陸昆明搶生意而起殺機，桃檢依殺人、攜帶兇器強盜未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴2惡煞。

檢警調查，29歲林嫌和26歲林嫌去年2月分赴大陸地區昆明與當地友人經營事業，卻和48歲「貓霖幫」幫主江宗霖發生財務糾紛、心生不滿，透過管道得知江適逢母喪，認有機可趁，去年8月30日晚間，由大陸昆明前往香港再搭機入境台灣，隔天一早先到江家住處附近勘查地形，並冒用身分入住龍潭區的摩鐵伺機行動。

江宗霖母親3日舉辦完告別式，4日欲外出理髮，打電話請江姓侄子將BMW轎車開回住處，當天下午兩點半準備跟侄子接手開車出門時，埋伏在旁的林姓雙煞分穿雨衣和戴口罩衝出來，分持改造手槍和制式手槍朝駕駛座上的江宗霖開槍，導致他右頸、背部都中槍血流不止，一旁副駕駛座的侄子也遭波及、手臂遭子彈擦傷，所幸2凶嫌都槍枝卡彈、侄子趁隙逃離，但身中多槍的江宗霖一度想逃跑，卻遭林嫌以手槍握柄猛力重擊頭部10餘次，當場倒臥昏迷，緊急送醫仍宣告不治。

2嫌見江倒地不起，想竊車逃跑，卻因車子無法發動作罷，一度持槍在路邊隨機搶車，所幸車主機警上鎖加速駛離，2嫌狂奔逃走，其中29歲林嫌案發10個小時準備搭機逃亡泰國曼谷，卻早已被檢警鎖定，當場在機場被拘提，26歲林嫌則逃往屏東縣恆春鎮躲藏，也在13日遭警方拘提，分別被收押至今。

(中時 )