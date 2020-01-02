黑鷹失事／行政院：沈一鳴在機上現正全力搜救 10:272020/01/02 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部UH-60M黑鷹直升機傳宜蘭山區失事。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹直升機傳出迫降新北山區，參謀總長沈一鳴等人也在機上。行政院發言人Kolas Yotaka表示，主持行政院會的院長蘇貞昌第一時已接獲通報，已指示全力搜救。 黑鷹直升機2日傳出搭戴沈一鳴等人執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區。Kolas證實，沈一鳴的確在機上。 她表示，蘇揆第一時間即接獲通報，隨即督導相關部會要求全力搜救。包括第一時間就要求國搜中心、消防署特搜人員前往現場，空中地面也同步搜救中。 (中時 ) #沈一鳴 #參謀總長 #軍官 #宜蘭 #山區 #搜救 #黑鷹 #迫降 #直升機 #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇宏達被查水表 行政院否認下令 12:222019/12/31 政治 武漢肺炎 政院：有決心阻絕境外 23:012019/12/31 政治 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 09:372020/01/02 社會 黑鷹直升機失事 總長與高階將領在機上 09:592020/01/02 政治 去年10月才成軍 UH-60M黑鷹直升機今竟出事故 10:012020/01/02 政治 黑鷹直昇機山區失事 宜縣第一梯次30人救難隊伍已出發 10:132020/01/02 社會 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 10:032020/01/02 政治 黑鷹失事／才調任半年 參謀總長沈一鳴曾是幻象首席試飛官 10:052020/01/02 政治 黑鷹失事／蔡英文總統指示：全力搜救 10:172020/01/02 政治 黑鷹迫降》國防部初步說明直升機迫降 証實參謀總長在上 10:162020/01/02 政治 政治熱門新聞 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 黑鷹失事》總長等眾將官為何同機？原因曝光！ - 政治 最新》黑鷹驚傳失事 參謀總長沈一鳴等3人仍失聯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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