黑鷹直升機傳出迫降新北山區，參謀總長沈一鳴等人也在機上。行政院發言人Kolas Yotaka表示，主持行政院會的院長蘇貞昌第一時已接獲通報，已指示全力搜救。

黑鷹直升機2日傳出搭戴沈一鳴等人執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區。Kolas證實，沈一鳴的確在機上。

她表示，蘇揆第一時間即接獲通報，隨即督導相關部會要求全力搜救。包括第一時間就要求國搜中心、消防署特搜人員前往現場，空中地面也同步搜救中。

(中時 )