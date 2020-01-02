民進黨與黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉1日在臉書開直播，邀請到副祕書長林飛帆、立委候選人謝佩芬、發言人李晏榕、青年部主任吳濬彥等人，眾人聊得很嗨，笑聲不斷，被外界質疑是提早慶功。卓榮泰2日趕忙澄清，這是回顧去年元旦的直播，元旦是羅文嘉的生日，絕對不敢慶功，「我們慶功也絕不敢給大家看！」

卓榮泰表示，1日是羅文嘉的生日宴，他們絕對不敢慶功，慶功也絕不敢給大家看到在慶功，是希望把年輕人召喚近來，不至於引起不必要誤會，這才是重點。

媒體詢問，直播影片中，羅文嘉提到「有心拆除圍牆要找林飛帆」，這權力的圍牆是否為蔡英文總統？卓榮泰澄清，這是去年1月1日那場直播，昨天只是回顧，因為在前年11月24日結果後，外界若沒有批評是不可能的，他們若不檢討、思考、改進，往後處境會困難。

卓榮泰說，羅文嘉當時講外界對執政團隊有問號，他那時還在參選主席補選，他說他要努力把問號變成驚嘆號，這驚嘆號是嘆息還是讚賞？現在過了1年他還不知道答案，但應該朝這方向走，他始終強調，要成為正當、實在、不走旁門走道的政黨，驚嘆號會不會出現，是美好的結果，別把去年東西放在今天場合，要往健康的方向走。

(中時 )