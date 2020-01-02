上周六出戰璞園不慎滑倒拉傷右膝的台銀隊長「喇叭」張博勝，經過核磁共振(MRI)檢查過後，確定右膝側副韌帶拉傷，且出現些許撕裂跡象，醫生建議至少需要休息兩周才可練球，這也讓台銀總教練陳國維在調度上，恐怕更傷腦筋了！

「儘管喇叭先前告訴我，他的受傷部位並未出現緊繃現象，感覺沒那麼嚴重，可是醫生建議他至少休息兩周，這周兩戰確定不能打，下周的話，我還要看他的練球狀況而定，」陳國維說，「假如他的復原情況不理想，我不會勉強他上場。」

台銀本周在桃園巨蛋只打兩場，分別是明天出戰裕隆、後天遭遇九太，陳國維表示，張博勝目前在隊上主要工作是幫忙控球，且分擔得分後衛的角色，所以他預計陳昱瑞、林柏偉與張家禾等後衛，將會輪流扛下張博勝在場上的原本任務。

「不只是昱瑞、柏偉與家禾，我預估也會讓王泰傑、高健益兩人打多一點，不過他們都還有傷，泰傑季前腳踝小扭，卻因急著想要回來，到現在遲遲沒好，健益則有膝蓋與腳踝骨刺舊傷，所以在使用他們時，我必須更小心。」陳國維說。

只是向來拚勁十足的張博勝，當然不願意自己待在傷兵名單當中太久，他也提前宣告，「我會力拚下禮拜回歸，希望啦！」

SBL打完台北和平館賽程後，本周即將轉戰桃園巨蛋。(ELEVEN SPORTS提供/黃及人台北傳真)

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